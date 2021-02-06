Düzce'de devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
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Düzce'de devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

06.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:40
Düzce'de devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda Atamer İ. idaresindeki 07 YMC 07 plakalı tomruk yüklü kamyon, Kabalak mevkisinde devrildi.

Yaklaşık 100 metre sürüklenen kamyonun içerisinde sıkışan sürücü, polis, jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolun Düzce istikameti, araç ve tomrukların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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