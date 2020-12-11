Düzce'de devrilen tarım aracı sürücüsünün bacağı koptu
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Düzce'de devrilen tarım aracı sürücüsünün bacağı koptu

11.12.2020 00:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:26
Düzce'de devrilen tarım aracı sürücüsünün bacağı koptu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Caddesinde seyreden İlyas Akça idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Yığılca Kaymakamlığı önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada tarım aracının altında kalan sürücü Akça için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Bacağı kopan Akça, itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

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