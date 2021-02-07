Düzce'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Düzce'de seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak refüje devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Düzce'de seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak refüje devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda Sakarya istikametine seyreden Emrah Kutboğa idaresindeki 35 DB 4050 plakalı otomobil, Hacıkadirler sapağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü Kutboğa ile yanında bulunan Cevat Yaman yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.
Hurdaya dönen otomobil ise çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever