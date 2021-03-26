Düzce'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
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Düzce'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Düzce'de devrilerek yaklaşık 100 metre sürüklenen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Düzce'de devrilerek yaklaşık 100 metre sürüklenen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdülkadir Ö. idaresindeki 07 N 9826 plakalı minibüs, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Hasanlar Barajı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaklaşık 100 metre sürüklenerek ters dönen minibüsten vatandaşlar tarafından çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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