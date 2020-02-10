Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

10.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:50

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına 7. günde devam ediliyor.

Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde 4 Şubat'ta iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları yeniden başladı.

Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar ve rafting ekiplerinden oluşan 102 personel, Düzce AFAD ve Gölyaka Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara başlamadan önce toplantı gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 4 gruba ayrılarak Aksu Deresi, HES Barajı ve Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 25 kilometrelik alandaki çalışmalara başladı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından suyun debisi arttığı için arama çalışmaları güçlükle gerçekleştiriliyor.

Yılmaz, 4 Şubat'ta, elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanın ardından temizlik çalışması yaparken kullandığı iş makinesiyle dereye devrilerek kaybolmuştu.

Kaynak: AA