Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

06.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:39

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına üçüncü gününde devam ediliyor.

Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde, salı günü iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ı (27) arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı.

Olay yerine gelen Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), AFAD, UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği ve Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar, çalışmalara başlamadan önce toplantı gerçekleştirdi.

Daha sonra hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Efteni Gölü ve Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 15 kilometrelik alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, iş makinesinin devrildiği bölgeye gelerek Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt ve ilgililerden bilgi aldı.

Dağlı, incelemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, son derece elim bir olay yaşandığını belirtti.

Operatör Muhammet Yılmaz'ın yol açma çalışması sırasında iş makinesiyle dereye devrildiğini hatırlatan Dağlı, arama çalışmalarına 100 personelin katıldığını söyledi.

"Neredeyse 40 kilometrelik bir alanda arama yapılacak"

Dağlı, hava muhalefetinin arama çalışmalarını zorlaştırdığına işaret ederek, "Dün de sis nedeniyle çok fazla randımanlı çalışma yapılamadı. Tam anlamıyla dronları uçuramadık. Bugün inşallah biraz daha yoğunlaşacağız. Temennimiz, bir an önce bulmak." dedi.

Arama faaliyetlerinin, üçüncü gününde geniş bir alana yayıldığını belirten Dağlı, şöyle konuştu:

"Melen'in havzası bildiğiniz gibi çok uzun. Neredeyse 40 kilometrelik bir alanda arama yapılacak. İlk etapta, Yılmaz'ın en fazla olma ihtimali bulunduğu yerin aramasını tamamladık. Şimdi biraz daha aşağılara doğru kayacağız. Temennimiz, bir an önce bulmak, bu tip elim olayları bir daha yaşamamak. Personelimizin can güvenliği de önemli. Buna da azami derecede dikkat etmelerini talimatlandırıyoruz. Çalışanlarımız da kendilerine dikkat ediyorlar."

Operatör Muhammet Yılmaz, elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanı temizlerken iş makinesiyle dereye devrilmiş, kendisinden haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştı.

Kaynak: AA