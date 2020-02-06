Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor
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Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına üçüncü gününde devam ediliyor.

06.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:54
Düzce'de dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmaları sürüyor

'nin ilçesinde, dereye devrilen iş makinesinin operatörünü arama çalışmalarına üçüncü gününde devam ediliyor.

Saçmalıpınar köyünün Balıklı mevkisinde, salı günü iş makinesiyle dereye devrildikten sonra kaybolan operatör 'ı (27) arama çalışmaları bu sabah yeniden başladı.

Olay yerine gelen Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), AFAD, UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar, çalışmalara başlamadan önce bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra hazırlıklarını tamamlayan ekipler, Efteni Gölü, Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 15 kilometrelik alandaki çalışmalarını sürdürüyor.

Operatör Muhammet Yılmaz, elektrik santraline giden yolda meydana gelen heyelanı temizlerken iş makinesiyle dereye devrilmiş, kendisinden alınamaması üzerine arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştı.

Kaynak: AA
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