Derenin taşması nedeniyle yol çöktü
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Derenin taşması nedeniyle yol çöktü

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu iki köye ulaşım sağlayan yolda göçük oluştu, ekipler köylerde mahsur kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı.

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu iki köye ulaşım sağlayan yolda göçük oluştu, ekipler köylerde mahsur kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı.

Sağanak nedeniyle Kıran Deresi'nin taşması sonucu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanan yolda göçük oluştu.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler, iş makineleri yardımıyla köylere ulaşmak için alternatif yol açmak için çalışma başlattı.

Köylerde bulunan ve evlerini su basan bazı vatandaşların evlerinin üst katına çıkarak yetkililere haber verdiği öğrenildi.

Çilimli ilçesine bağlı Mısırlı ve Kırkharman köylerinde de etkili olan sağanak nedeniyle dere taşması ihtimaline karşı vatandaşlar güvenli bölgelere gitti.

Ayrıca AFAD ve bazı arama kurtarma dernekleri ekipleri, bölgede hazırlık yapıyor.

Düzce Valiliği tarafında oluşturulan kriz masasına gelen ihbarların değerlendirildiği öğrenildi.

"Mahsur kalan 21 vatandaşa ulaşıldı, can kaybı yok"

Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, çalışmalar neticesinde bazı vatandaşlara ulaşıldığını ve can kaybının olmadığını belirtti.

Sağanak nedeniyle yolda kayma olduğunu ifade eden Atay, "Bir olumsuzluk söz konusu değil, Özel İdare ekiplerimiz notlarını alıyorlar. Hava düzelince oradaki yol kaymasını düzeltecekler. En son gelen bilgi; mahsur kalan 21 kişi alındı. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok." diye konuştu.

Derenin taşması nedeniyle yol çöktü
Derenin taşması nedeniyle yol çöktü
Derenin taşması nedeniyle yol çöktü
Derenin taşması nedeniyle yol çöktü
Derenin taşması nedeniyle yol çöktü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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