Düzce'de dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
18.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:01
Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karaca Mahallesi'nde seyir halindeki A.K'nin kullandığı 81 DG 200 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.
Sürücü A.K, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer