Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu
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Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

23.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:44
Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu

'nin ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Alınan bilgiye göre, Osman Rasüloğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yukarı Avlayan Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki sürücü Rasüloğlu ve iki yolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

Dere yatağına devrilen otomobil, çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA
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