Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Düzce'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

26.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:20
Düzce'de dere yatağına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilal G. yönetimindeki 81 AF 656 plakalı otomobil, köyü 1. Organize Sanayi Bölgesi yolunda dere yatağına devrildi.

Kazada araçtaki Naciye A. ile Ayşegül G. yaralandı.

verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil bulunduğu yerden vinçle yardımıyla çıkarıldı.

Öte yandan araçtaki bir bebeğin de kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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