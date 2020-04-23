Düzce'de deprem riski taşıyan okul binası yıkıldı Düzce Valiliği tarafından Akçakoca'da bir okul, deprem riski taşıdığı gerekçesiyle yıkıldı.

Düzce Valiliği tarafından Akçakoca'da bir okul, deprem riski taşıdığı gerekçesiyle yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Valiliği Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası, deprem risk raporu çalışması kapsamında deprem riski taşıdığı gerekçesiyle iş makinesiyle yıkıldı.

Yıkılan hasarlı binanın yerine ise 16 derslikli yeni bir bina yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA