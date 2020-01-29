Düzce'de deprem riski taşıyan 5 okul binası yıkılacak

29.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:18

Düzce Valiliği, olası bir depremde risk taşıyabileceği değerlendirilen 5 okul binasının yıkılarak yeni binaların yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremlerin ardından kentteki bütün kamu binaları ve özellikle okullar üzerinde yoğun çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kentte yıkım tehlikesi olan okulun bulunmadığı ifade edilerek, "Deprem tahkik raporları sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen Rıza Malatyalı İlkokulu, Işık İlkokulu B Blok, Konuralp İmam Hatip Ortaokulu, Gümüşova İlkokulu ve Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binaları yıkılarak, yeni binalar yapılacaktır. Bu nedenle, Rıza Malatyalı İlkokulu öğrencilerinin Rıza Malatyalı Ortaokulu'nda, Işık İlkokulu B Blok öğrencilerinin Işık İlkokulu A bloğunda, Konuralp İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Konuralp Ortaokulu'nda, Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ise geçici olarak Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 15 dersliği bulunan A blokta eğitim öğretime devam etmeleri planlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca deprem bölgesine Düzce Valiliği koordinesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağlı Düzce AFAD Bölgesel Afet Lojistik Deposundan 1716 adet katlanır sünger yatak Malatya'ya, 4 bin 46 adet battaniyenin ise Elazığ'a gönderildiği kaydedildi.

Kızılay Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezine bağlı 1 öncü araç ve 1 ikram aracı ile 4 personelin de bölgeye gönderildiği aktarılan açıklamada, "Düzce Belediyesi tarafından 2 tır ile battaniye, ısıtıcı, kuru gıda, hijyen malzemesi Düzce Valiliği koordinasyonunda Elazığ Afet Yönetim Merkezine depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderilmiştir." denildi.

Kaynak: AA