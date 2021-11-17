Düzce'de deprem mi oldu? 17 Kasım Çarşamba deprem nerede oldu? Düzce Çilimli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
AFAD ve Kandilli verilerine göre 17 Kasım 2021 Çarşamba günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Düzce'de deprem mi oldu? 17 Kasım Çarşamba deprem nerede oldu? Düzce Çilimli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Düzce'de 5.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 17 Kasım Çarşamba günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Son dakika! Düzce'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevresinde de hissedildi.
Düzce'de 5.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilendirmeye göre merkez üssü Düzce olan 5,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevresinde de hissedildi. AFAD, ise depremin şiddetini 5 olarak açıkladı.
Çilimli, Düzce'nin ilçesidir.
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
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