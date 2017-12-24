Düzce'de Denizin Bir Kısmı Kahverengiye Boyandı
Batı Karadeniz'in en önemli turizm ilçelerinden birisi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz kahverengiye boyandı.
Batı Karadeniz'in en önemli turizm ilçelerinden birisi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz kahverengiye boyandı.
İlçede yaklaşık 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerin çamurlu akması sonucunda denizin yaklaşık 35 kilometrelik kısmı kahverengi oldu.
Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın yerini kar yağışına bırakacağını bildirdi.