Düzce'de Denizin Bir Kısmı Kahverengiye Boyandı

Batı Karadeniz'in en önemli turizm ilçelerinden birisi olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz kahverengiye boyandı.



İlçede yaklaşık 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle derelerin çamurlu akması sonucunda denizin yaklaşık 35 kilometrelik kısmı kahverengi oldu.



Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın yerini kar yağışına bırakacağını bildirdi.