Düzce'de deniz yüzeyinde bulunan ölü yunus kıyıya çıkarıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz yüzeyinde ölü yunus bulundu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde deniz yüzeyinde ölü yunus bulundu.
Ayazlı Mahallesi Limoncuk mevkisinde kıyıya yakın noktada deniz yüzeyinde hareketsiz halde yunus gören çevredekiler, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, öldüğü anlaşılan yunusu bulunduğu yerden aldı.
Yunusun neden öldüğü araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş