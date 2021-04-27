Düzce'de denetimlerde maske kutusu içerisine gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kısıtlama denetimlerinde maske kutusu içerisine sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kısıtlama denetimlerinde maske kutusu içerisine sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi'nde denetim yaptı.

Şüphelendikleri bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, tıbbi maske kutusunun içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ile bunu ölçmede kullanıldığı değerlendirilen plastik tüp ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş