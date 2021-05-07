Düzce'de denetimler sürüyor
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Düzce'de denetimler sürüyor

Düzce'de denetimler sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de tam kapanma ile ilgili denetimlerini sürdüren polis ekipleri, kuralları ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uyguluyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de tam kapanma ile ilgili denetimlerini sürdüren polis ekipleri, kuralları ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uyguluyor.

Tam kapanma sürecinin başlatıldığı ilk günden bugüne kadar Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokaklarda denetimlerini gerçekleştirirken, kısıtlamayı ihlal edenlere de cezai işlem uygulanıyor. Denetimler şehir merkezinde sürdüğü gibi, kentin giriş ve çıkışlarında da devam ediyor. Güzergah üzerinden giriş veya çıkış yapan tüm araçlar ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan vatandaşlar tek tek denetleniyor. 1 haftadır gece 23.00 ila sabah 08.00 saatleri arasında yapılan kontrollerde, 19 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 65 bin 911 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Düzce'de denetimler sürüyor
Düzce'de denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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