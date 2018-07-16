Düzce'de Demokrasi ve Milli Birlik Günü İçin Vatandaşlar Mehter ile Yürüdü

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Düzce Belediyesi Mehter Takımı'nın çaldığı marşlarla 7'den '70'e herkes ellerinde bayraklarla yürüdü.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 2'nci yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanlarının yanı sıra yüzlerce vatandaş katıldı. Düzce Belediyesi önünden başlayan yürüyüş Anıtpark alanında son buldu. Düzce Belediyesi Mehter Takımı'nın çaldığı marşlarla yapılan yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıdı. Yürüyüş sırasında ellerindeki Türk bayraklarını taşıyan vatandaşlar sık sık Allahu Ekber sloganları da attı. Yürüyüş sonunda Anıtpark alında Demokrasi Nöbeti başladı. Alanda Mehter ekibinin çaldığı marşların ardından, şehitler için Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi. - DÜZCE