Düzce'de deli bal yiyen kadın hastanelik oldu
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Düzce'de deli bal yiyen kadın hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de deli bal yiyen kadın hastanelik oldu Düzce'de, halk arasında 'deli bal' olarak bilinen acı baldan yiyen kadın hastanelik oldu.

Düzce'de deli bal yiyen kadın hastanelik oldu

DÜZCE - Düzce'de, halk arasında 'deli bal' olarak bilinen acı baldan yiyen kadın hastanelik oldu. Baygın olarak bulunan kadın ölümden döndü.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yaşayan S.D. isimli kadın deli bal olarak bilinen acı baldan gereğinden fazla tüketince fenalaştı. Yakınları tarafından yerde baygın olarak bulunan S.D., ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Acı bal yemenin ciddi yan etkileri olduğunu belirten Doktor Zennur Güven, "Acı balın özellikle bu yörede çok yaygın olarak tüketildiğini görüyoruz ve bunun yan etkileriyle çok fazla karşılaşıyoruz. Açıkçası acı balın doktor kontrolü haricinde tüketilmesini çok önermiyoruz. Halkın gerekse geleneksel tedavi amaçlı tükettiği, gerekse de besin olarak tükettiği bu yörede de ünlü olan bir besin olduğunu görüyoruz. Bu balın yan etkileri var. Kişinin nabzını ve tansiyonunu hayatı riske sokacak derecede düşüren, yoğun bakımda takibi gereken hatta ölümlere kadar yol açan yan etkilerine rastladığımız oluyor. Biz mümkün olduğunca doktor kontrolü haricinde kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Ormangülleri bitkisinin polenlerinin veya nektarlarının arılar tarafından toplanması ile üretilen, halk arasında 'deli bal' olarak bilinen bal türünün gereğinden fazla tüketilmesi insanlarda ölüme kadar yol açabiliyor.

(EB-HFV-RFK

Düzce'de deli bal yiyen kadın hastanelik oldu
Düzce'de deli bal yiyen kadın hastanelik oldu
Düzce'de deli bal yiyen kadın hastanelik oldu
Düzce'de deli bal yiyen kadın hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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