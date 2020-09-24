Son dakika haberi: DEAŞ'ın bombacısı ve sözde şeyhi Düzce'de yakalandı
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Son dakika haberi: DEAŞ'ın bombacısı ve sözde şeyhi Düzce'de yakalandı

24.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:29

Son dakika haberi... DEAŞ'ın bombacısı ve sözde şeyhi Düzce'de yakalandı Düzce'de DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 6 gözaltı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu ile DEAŞ'ın sözde bombacısı ve şeyhi dahil yabancı uyruklu 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

DEAŞ'ın bombacısı ve sözde şeyhi Düzce'de yakalandı

Düzce'de DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 6 gözaltı

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu ile DEAŞ'ın sözde bombacısı ve şeyhi dahil yabancı uyruklu 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde DEAŞ üyelerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda örgütün sözde bombacısı, şeyhi ve hukukçusunun aralarında bulunduğu M.S., H.K., A.H., H.M., M.A. ve K.A. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyette yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.

Son dakika haberi: DEAŞ'ın bombacısı ve sözde şeyhi Düzce'de yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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