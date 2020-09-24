Son dakika haberi: DEAŞ'ın bombacısı ve sözde şeyhi Düzce'de yakalandı
24.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:29
Son dakika haberi... DEAŞ'ın bombacısı ve sözde şeyhi Düzce'de yakalandı Düzce'de DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 6 gözaltı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu ile DEAŞ'ın sözde bombacısı ve şeyhi dahil yabancı uyruklu 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı.
DEAŞ'ın bombacısı ve sözde şeyhi Düzce'de yakalandı
Düzce'de DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 6 gözaltı
DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu ile DEAŞ'ın sözde bombacısı ve şeyhi dahil yabancı uyruklu 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde DEAŞ üyelerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda örgütün sözde bombacısı, şeyhi ve hukukçusunun aralarında bulunduğu M.S., H.K., A.H., H.M., M.A. ve K.A. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyette yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı