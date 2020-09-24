Son dakika haberi: DEAŞ'ın bombacısı ve sözde şeyhi Düzce'de yakalandı

Son dakika haberi... DEAŞ'ın bombacısı ve sözde şeyhi Düzce'de yakalandı Düzce'de DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 6 gözaltı Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu ile DEAŞ'ın sözde bombacısı ve şeyhi dahil yabancı uyruklu 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı.