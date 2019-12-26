Düzce'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrolle salıverildi
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Düzce'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrolle salıverildi

Düzce'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

26.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:44
Düzce'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adli kontrolle salıverildi

'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde geçmişte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1'i kadın 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinde örgüte dair bildiklerini anlatan kadın şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 5 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Zanlılardan 5'inin yurt dışında olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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