Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 6'sı yakalandı.

24.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:44
Düzce'de DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda, hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde geçmişte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan zanlılardan 5'inin yurt dışında olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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