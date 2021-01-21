Düzce'de, DEAŞ operasyonuna 9 gözaltı
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Düzce'de, DEAŞ operasyonuna 9 gözaltı

21.01.2021 11:52 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:56
Düzce'de, DEAŞ operasyonuna 9 gözaltı

DÜZCE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

DÜZCE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Türkiye'ye kaçıp Düzce'ye yerleştiği belirlenen Irak uyruklu M.R., B.A., S.H., A.S., O.M., W.A., A.Y., H.K. ve A.A., adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki  sorgusunda, örgütün sözde bölge emiri, polis müdürü, istihbarat müdürü, lojistik sorumlusu, bomba uzmanı ve savaşçı olarak görev yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Düzce'de, DEAŞ operasyonuna 9 gözaltı
Düzce'de, DEAŞ operasyonuna 9 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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