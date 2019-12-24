Düzce'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

24.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:51

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı, 1 şahsın firari olduğu ve 5 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Düzce'de Başsavcılık tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında Düzce'de bulunan DEAŞ içerisinde geçmişte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 11 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarla şüphelilerin 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 5'inin yurt dışında bulunduğu yapılan operasyonlarda tespit edildi. Ayrıca şahıslardan 1'inin firari olduğu tespit edilirken, yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Zanlıların Düzce İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA