Düzce'de, dairede çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı
Düzce'de, bir apartman dairesinde çıkan yangında damandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.
Düzce'de, bir apartman dairesinde çıkan yangında damandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.
Hamidiye Mahallesi'nde bir evin yatak odasında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, söndürme çalışmasına başladığı sırada yatak odasında baygın halde yatan Bekir Atsız'ı fark etti.
Dumandan etkilenen Atsız'ı evden çıkaran ekipler, olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş