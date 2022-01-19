Düzce'de D-100 karayolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Düzce'de D-100 karayolu ulaşıma kapandı

Düzce'de D-100 karayolu ulaşıma kapandı
Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, karla kaplı yolda TIR'ların ilerleyememesi sonucu D-100 karayolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

DÜZCE'de, karla kaplı yolda TIR'ların ilerleyememesi sonucu D-100 karayolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Düzce'de etkisini artıran kar, trafiğin aksamasına neden oldu. D-100 karayolu Ankara istikametinde yolda biriken kar nedeniyle TIR'lar ilerleyemeyince Soğancı mevkisinden itibaren trafik durdu. Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri yol açma ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.


Düzce'de D-100 karayolu ulaşıma kapandı

Düzce'de D-100 karayolu ulaşıma kapandı

Düzce'de D-100 karayolu ulaşıma kapandı

Düzce'de D-100 karayolu ulaşıma kapandı

Düzce'de D-100 karayolu ulaşıma kapandı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri

Güncel, Haber

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