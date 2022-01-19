Düzce'de D-100 karayolu ulaşıma kapandı

DÜZCE'de, karla kaplı yolda TIR'ların ilerleyememesi sonucu D-100 karayolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Düzce'de etkisini artıran kar, trafiğin aksamasına neden oldu. D-100 karayolu Ankara istikametinde yolda biriken kar nedeniyle TIR'lar ilerleyemeyince Soğancı mevkisinden itibaren trafik durdu. Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri yol açma ve kar küreme çalışmalarına devam ediyor.