Düzce'de D-100 Karayolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Düzce'de D-100 Karayolu ulaşıma açıldı

Düzce'de D-100 Karayolu ulaşıma açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Etkili olan kar yağışı neticesinde ulaşıma kapanan D-100 Karayolu Düzce kesimi kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

DÜZCE (İHA) - Etkili olan kar yağışı neticesinde ulaşıma kapanan D-100 Karayolu Düzce kesimi kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 Karayolunun, yapılan kar temizleme ile tuzlama çalışmalarından sonra kontrollü olarak trafiğe açıldığını duyurdu. Vali Atay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İlimizde devam eden kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle kapatılan D-100 Karayolu yapılan kar temizleme ve tuzlama çalışmalarından sonra kontrollü olarak trafiğe açılmıştır. Kurallara mutlaka uyalım" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

D-100 Karayolu, Düzce, kar, Yerel, Haber

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