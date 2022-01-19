Düzce'de çocuklar karda gönüllerince eğlendi - Haberler
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Düzce'de çocuklar karda gönüllerince eğlendi

Düzce'de çocuklar karda gönüllerince eğlendi
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'de kar yağışını fırsat bilen çocuklar, eğimli arazilerde poşet, leğen gibi malzemelerle kayarak keyifli vakit geçirdi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de kar yağışını fırsat bilen çocuklar, eğimli arazilerde poşet, leğen gibi malzemelerle kayarak keyifli vakit geçirdi.

Kent genelinde 2 gündür etkili olan karın ardından Bahçeşehir Mahallesi'ndeki Güzelbahçe Parkı beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kızakların yanı sıra poşet ve leğen gibi malzemelerle parktaki eğilimli araziye geldi. Kendilerini yokuş aşağı bırakan çocuklar, karın tadını çıkardı.

Yetişkinlerin de eşlik ettiği çocukların aralarında düzenlediği yarışlarda eğlenceli anlar yaşandı.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde de kar aralıklarla etkili oluyor.

Polis, sürücüleri olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de çocuklar karda gönüllerince eğlendi

Düzce'de çocuklar karda gönüllerince eğlendi

Düzce'de çocuklar karda gönüllerince eğlendi

Düzce'de çocuklar karda gönüllerince eğlendi

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

Bahçeşehir, Düzce, kar, Güncel, Haber

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