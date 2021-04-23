Düzce'de çocuklar bando ile bayram coşkusunu yaşadı
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Düzce'de çocuklar bando ile bayram coşkusunu yaşadı

Düzce'de çocuklar bando ile bayram coşkusunu yaşadı
Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel

DÜZCE Belediyesi bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kentte konserler verdi, çocuklar bayram coşkusunu yaşadı.

DÜZCE Belediyesi bandosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kentte konserler verdi, çocuklar bayram coşkusunu yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Düzce Belediyesi bandosu şehrin çeşitli noktalarında mini konserler verdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan çocuklar, site bahçelerine indi, balkon ve pencerelere çıktı. Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte Türk bayraklarını sallayıp şarkılar söyleyerek bayram coşkusunu yaşadı.


Düzce'de çocuklar bando ile bayram coşkusunu yaşadı
Düzce'de çocuklar bando ile bayram coşkusunu yaşadı
Düzce'de çocuklar bando ile bayram coşkusunu yaşadı
Düzce'de çocuklar bando ile bayram coşkusunu yaşadı
Düzce'de çocuklar bando ile bayram coşkusunu yaşadı
Düzce'de çocuklar bando ile bayram coşkusunu yaşadı
Düzce'de çocuklar bando ile bayram coşkusunu yaşadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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