Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

D-100 kara yolunda Rıdvan O. idaresindeki 59 ZE 479 plakalı cip, Yakabaşı mevkisinde K.E'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola düşen sürücü yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.E'nin, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldı.

K.E'nin kazada ayaklarının koptuğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde motosikletin yol çıkması ve aracın çarpması ile uzun süre sürüklendiği, çevredekilerin ise kazanın ardından yardıma koştuğu görülüyor.

Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Ciple çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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