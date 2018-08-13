Düzce'de Cinayet

Düzce'de bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, M.Ü. aralarından alacak verecek meselesi olduğu belirtilen Mithat Yılmaz ile merkeze bağlı Esentepe köyündeki ormanlık yol üzerinde buluştu.

Burada araçlardan inen ikili arasında tartışma çıktı. M.Ü, aracından aldığı pompalı tüfekle Yılmaz'a ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Yılmaz yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay sonrasında aracıyla kaçan M.Ü, jandarma ekiplerince Yığılca-Düzce bağlantı yolu üzerinde yakalandı. Şüphelinin aracında, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek de bulundu.

Zanlının jandarmadaki sorgusu sürüyor.