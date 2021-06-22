Düzce'de çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlçeye bağlı Tavak köyünde Nazmi Gündüz'e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş