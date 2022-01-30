Düzce'de çıkan yangında müstakil ev hasar gördü
AA, Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'nin bir köyünde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
DÜZCE (AA) - Düzce'nin bir köyünde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Merkez ilçeye bağlı Duraklar köyünde Cemalettin Y'ye ait 3 katlı müstakil evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında, evin üst katında ve çatısında büyük çaplı hasar oluştu.