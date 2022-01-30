Düzce'de çıkan yangında müstakil ev hasar gördü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin bir köyünde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkez ilçeye bağlı Duraklar köyünde Cemalettin Y'ye ait 3 katlı müstakil evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında, evin üst katında ve çatısında büyük çaplı hasar oluştu.