Düzce'de çıkan yangında müstakil ev hasar gördü - Haberler
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Düzce'de çıkan yangında müstakil ev hasar gördü

AA, Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de çıkan yangında müstakil ev hasar gördü

Düzce'nin bir köyünde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin bir köyünde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Merkez ilçeye bağlı Duraklar köyünde Cemalettin Y'ye ait 3 katlı müstakil evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında, evin üst katında ve çatısında büyük çaplı hasar oluştu.

Düzce'de çıkan yangında müstakil ev hasar gördü

Düzce'de çıkan yangında müstakil ev hasar gördü

Düzce'de çıkan yangında müstakil ev hasar gördü

Düzce'de çıkan yangında müstakil ev hasar gördü

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Yangın, Düzce, Güncel, Haber

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