Düzce'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Düzce'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Düzce'de çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Çilimli ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Söğütlü köyünde Nurettin Karslıoğlu'na ait iki katlı evin 2. katında elektrik kontağından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Düzce, Çilimli ve Gümüşova Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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