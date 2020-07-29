Düzce'de çıkan yangında bir ev ile iki samanlık zarar gördü Düzce'nin Çilimli ilçesinde çıkan yangında bir ev ve iki samanlık kullanılamaz hale geldi.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde çıkan yangında bir ev ve iki samanlık kullanılamaz hale geldi. Şerefiye Mahallesi Tok Sokak'ta bulunan Halis Tok'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, rüzgarın etkisiyle yanında bulunan Tok'a ait eve ve akrabası Alim Tok'a ait samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Çilimli ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin Halis Tok'a ait evi tamamen sarması üzerine ekipler yangını kontrol altına almakta zorlandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar da hortumlarla yangına müdahale etmeye çalışarak itfaiye ekiplerine destek verdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar yoğun duman nedeniyle yangına müdahale ederken zor anlar yaşadı. Dumandan etkilenen bazı itfaiye erlerine su ve ayran verildi. Vatandaşlar, yangının evin içini tamamen sarması üzerine alevlere müdahale edilmesini kolaylaştırmak için kazmalarla pencereleri kırdı. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma yapıldı. Yangında bir ev ile iki samanlık kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA