Düzce'de çıkan yangında 4 kişi kurtarıldı
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Düzce'de çıkan yangında 4 kişi kurtarıldı

11.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 11.10.2020 09:04
Düzce'de çıkan yangında 4 kişi kurtarıldı

Düzce'de 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'de 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Uzunmustafa Mahallesi D-100 kara yolu yan yol mevkisindeki binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman nedeniyle binanın üçüncü katında bulunanlar mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ulaştıkları balkondaki 4 kişiyi aşağıya indirdi.

Sağlık personeli ise dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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