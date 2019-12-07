Düzce'de çıkan yangında 25 bin civciv telef oldu

07.12.2019 22:48 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:54

Akçakoca ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangında yaklaşık 25 bin civciv telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Dadalı köyünde Hüsamettin B'ye ait tavuk kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında kullanılamaz hale gelen kümesteki yaklaşık 25 bin civciv telef oldu.

Kaynak: AA