Düzce'de çıkan yangında 25 bin civciv telef oldu
Haberler » Güncel » Düzce'de çıkan yangında 25 bin civciv telef oldu - Haber

Düzce'de çıkan yangında 25 bin civciv telef oldu

Akçakoca ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangında yaklaşık 25 bin civciv telef oldu.

07.12.2019 22:48 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:54
Düzce'de çıkan yangında 25 bin civciv telef oldu

ilçesinde tavuk kümesinde çıkan yangında yaklaşık 25 bin civciv telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Dadalı köyünde Hüsamettin B'ye ait tavuk kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında kullanılamaz hale gelen kümesteki yaklaşık 25 bin civciv telef oldu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler