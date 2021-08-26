Düzce'de çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Düzce'de çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çınar Caddesi üzerinde denize sıfır olan bir kafede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yakın bölgelerden de takviye istendi. Sakarya Kocaali, Zonguldak Alaplı ve Ereğli itfaiyelerinin yanı sıra Düzce Belediyesi'nden de takviye ekipler istendiği öğrenildi. Kafede başlayan ve üstü belediyenin terası olan nokta alevlere teslim oldu. Yangının, denize sıfır 4 iş yerine de sirayet etmemesi için Sahil Güvenlik Komutanlığından da takviye yangın söndürme ekibi istendi. Bölgede yangını söndürmek için yoğun çalışma devam ediyor. - DÜZCE

Düzce'de çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Düzce'de çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Düzce'de çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Düzce'de çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Düzce'de çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen vatandaştan yürek yakan sözler: Borcum vardı
Evinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen vatandaştan yürek yakan sözler: Borcum vardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Sultan Alparslan Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Burcu Biricik Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Arda Güler Arda Turan Sadık Çiftpınar Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Düzce'de çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 22:37:00. #1.14#

title