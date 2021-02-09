Düzce'de çıkan orman yangınında 20 dönümlük alan yandı
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Düzce'de çıkan orman yangınında 20 dönümlük alan yandı

09.02.2021 00:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 01:00
Düzce'de çıkan orman yangınında 20 dönümlük alan yandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan yangında 20 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan yangında 20 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Hasançavuş köyü, Ayna Çeşme mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.c20 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, yangında zarar gören alanı inceledi ve yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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