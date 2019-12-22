Düzce'de çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
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Düzce'de çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

22.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:16
Düzce'de çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

'nin ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurören köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorluk çektiği öğrenildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yaklaşık 2 hektar alanda etkili oluyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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