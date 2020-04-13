Düzce'de çiftçilere civciv desteği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Düzce'de çiftçilere civciv desteği - Haber
Türkiye, Düzce

Düzce'de çiftçilere civciv desteği

Düzce'de çiftçilere civciv desteği Ziraat Odası tarafından dağıtılan 10 bin civciv çiftçiler tarafından 2 saatte tükendi Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirlerden etkilenen çiftçiler için Düzce Ziraat Odası proje hazırladı.

13.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:19
Düzce'de çiftçilere civciv desteği

Düzce'de çiftçilere civciv desteği

Ziraat Odası tarafından dağıtılan 10 bin civciv çiftçiler tarafından 2 saatte tükendi

DÜZCE - Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirlerden etkilenen çiftçiler için Düzce Ziraat Odası proje hazırladı. Düzce Ziraat Odası Düzceli çiftçilere, nefes aldırmak için hazırlanan proje ile Ankara'dan getirilen yumurta civcivleri, çiftçilere ve isteyen vatandaşlara dağıtıldı. Civcivler yoğun ilgi gördü. Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk "Üretmimize davem edeceğiz" dedi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını dolayısıyla birçok insan mağduriyet yaşıyor. Ancak çiftçilerin bu süreçten en az zararla çıkması için harekete geçen Düzce Ziraat Odası, çiftçilere ve vatandaşlara yumurta tavuğu dağıtmaya başladı. Bu yıl Ankara Tavuk Araştırma Enstitüsünden gelen 10 bin civciv çiftçilere dağıtıldı. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe korunması için 3 noktada yapılan dağıtıma Düzceli çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Civciv dağıtımı ile ilgili olarak İHA'ya açıklamalarda bulunan Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, Türk halkının ihtiyaç duyduğu besinleri yetiştirmek için çaba içinde olduklarını belirterek; "Çiftçiler olarak biz üretimimize devam edeceğiz. İnsanlarının aç kalmaması için üretimimize devam edeceğiz ki sağlıklı yaşamamız için bu gerekli. Biz her yıl 7 bin ile 10 bin arasında yumurta civcivini getirerek çiftçilerimize dağıtıyoruz. Bu bir projedir. Günde 5 bin yumurta olsa ayda 150 bin yumurta yapar. 1 yumurtada 1 TL olsa ayda 150 bin TL yapar. Buda çiftçilerimizin bütçesine katkı yapacaktır. Biz hastalığa rağmen çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız. Bu yıl 7 bin ile 10 bin civciv dağıtacağız. Bunların tamamı yumurta civcividir. Civcivlerimiz Ankara Tavuk Araştırma Enstitüsünden geliyor" diye konuştu.

Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği civcivlere çiftçiler yoğun ilgi gösterince 10 bin civciv yaklaşık 2 saat içinde tükendi. Çivcivleri gören yoldan geçen vatandaşlar da civcivlerden almak istedi.

Düzce'de çiftçilere civciv desteği

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Haber
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haber
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haber
Sokağa çıkma yasağı kararı yerinde miydi? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haber
Otobüs şoförleri gelen mesaj üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
'İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama' haberini servis eden ajans, abonelerinden özür diledi
"İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, abonelerinden özür diledi
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya döneceğim
Talisca'dan transfer açıklaması: Evergrande ile olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum, bir gün Brezilya'ya...
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
25 yıllık fırıncı, madeni paraları 180 derecede ısıttıktan sonra müşterilere veriyor
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dev petrol arama platformu 'Scarabeo 9' İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Dev petrol arama platformu "Scarabeo 9" İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Cavani'yi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Diego Lugano'dan yardım isteyecek
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Aleyna Tilki Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Rüştü Reçber Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Cuma İstifa Kayseri Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Düzce'de çiftçilere civciv desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 12:40:27. #1.15#
title