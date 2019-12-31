Düzce'de cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesi
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Düzce'de cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesi

Düzce'nin Çilimli ilçesinde cezaevinde sağlık sorunu yaşayan 5 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

31.12.2019 20:56 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:56
Düzce'de cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesi

'nin ilçesinde cezaevinde sağlık sorunu yaşayan 5 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 5 mahkum, çeşitli şikayetlerle revire başvurdu.

Yaşları 16 ile 18 arasında değişen mahkumlara yönelik gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine cezaevine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan mahkumların sağlık durumlarının iyi öğrenildi.

Kaynak: AA
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