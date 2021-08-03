DÜZCE'DE ÇEREZ FABRİKASI YANDI
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DÜZCE'DE ÇEREZ FABRİKASI YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan bir çerez fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, fabrika hasar gördü.

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan bir çerez fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, fabrika hasar gördü. Öğle saatlerinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkiinde bulunan çerez fabrikasının bacasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikaya sıçradı. Haber verilmesi üzerine Düzce ve Kaynaşlı'dan itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak büyümesini engelledi. Yangın söndürülürken, fabrikada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'DE ÇEREZ FABRİKASI YANDI
DÜZCE'DE ÇEREZ FABRİKASI YANDI
DÜZCE'DE ÇEREZ FABRİKASI YANDI
DÜZCE'DE ÇEREZ FABRİKASI YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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