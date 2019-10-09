Düzce'de çeltik hasadı sürüyor

09.10.2019 15:19

Düzce'de yaklaşık 2 bin 250 dekar alanda üretimi yapılan çeltikten, üreticilerin yaklaşık bin 600 ton civarında ürün almaları bekleniyor.



Düzce merkez ilçe Konuralp Bölgesi ile Çilimli İlçesi Esenli Köyü'nde çeltik ekimi yapılıyor. Bu yılki hasat döneminde Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personel biçerdöver arazi kontrolleri yapılarak ekimden hasada emek verilen ürünlerde, hasatta dane kaybının en aza indirilmesi için biçerdöverler ve operatörler titizlikle kontrol ediliyor. Düzce'de yaklaşık 2 bin 250 dekar alanda üretimi yapılan çeltikten, üreticilerin yaklaşık bin 600 ton civarında ürün alacakları tahmin edilmekte.



Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla İl Özel İdaresi destekli çeltik tohum dağıtımı yapıldığı belirtilerek, Düzce'de yetişen çeltiğin kendine has tat ve kaliteye sahip olması nedeniyle "Konuralp Pirinci" markasıyla "Coğrafi İşaret" alındığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA