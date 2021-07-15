Düzce'de çay 2, kahve 5 TL oldu
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Düzce'de çay 2, kahve 5 TL oldu

Düzce'de çay 2, kahve 5 TL oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Düzce Kahveciler ve Otelciler Odası aldığı karar ile çay 2 TL, kahve ise 5 TL'den satılacak.

Düzce Kahveciler ve Otelciler Odası aldığı karar ile çay 2 TL, kahve ise 5 TL'den satılacak.

Düzce'de kıraathaneler ile çay ocakları normalleşe süreci ile yeni döneme başladı. Normalleşme ile birlikte 1,5 yıllık yasağın ardından kahvehanelerde oyun serbest bırakılırken, pandeminin en çok mağdur olan esnafı da yine kahvehaneler, çay ocakları oldu. Düzce Kahveciler ve Otelciler Odası, üyelerinden gelen talepler üzerine çay ve kahve fiyatlarına zam yapma kararı aldı.

Kahveciler ve Otelciler Odası Başkanı Osman Ataseven'de oda üyelerine SMS ile zam haberini verdi. Üyelere gönderdiği mesajda; "Talepleriniz üzere çay ve kahve fiyatlarında yeni ayarlama yapılmıştır. Çay 2 TL, kahve 5 TL fiyat tarifelerini alanlar zamlı tarifeden satabilecektir" ifadelerine yer verdi.

Zammın ardından çay ocaklarında ve kıraathanelerde zamlı çay ve kahve satışı da hayata geçirildi. - DÜZCE

Düzce'de çay 2, kahve 5 TL oldu
Düzce'de çay 2, kahve 5 TL oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Düzce'de çay 2, kahve 5 TL oldu - Haberler Ekonomi
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