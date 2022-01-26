Düzce'de çatısı kardan çöken çiftlikte 27 bin tavuk telef oldu - Haberler
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Düzce'de çatısı kardan çöken çiftlikte 27 bin tavuk telef oldu

Düzce'de çatısı kardan çöken çiftlikte 27 bin tavuk telef oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tavuk çiftliğinin çatısının biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu yaklaşık 27 bin tavuk telef oldu.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tavuk çiftliğinin çatısının biriken kar nedeniyle çökmesi sonucu yaklaşık 27 bin tavuk telef oldu.

Nazımbey Mahallesi'nde yaklaşık 30 bin tavuğun bulunduğu çiftliğin çatısında, yağışın ardından kar birikti.

Karın ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi sonucu yaklaşık 27 bin tavuk telef oldu. Yaklaşık 3 bin tavuk da çiftlikteki başka binaya nakledildi.

Sakarya'nın Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, ilçede de tavuk çiftlikleri bulunan işletme sahiplerini ziyaret etti. Hasar gören çiftliğe giden Acar, işletme sahiplerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Düzce'de çatısı kardan çöken çiftlikte 27 bin tavuk telef oldu

Düzce'de çatısı kardan çöken çiftlikte 27 bin tavuk telef oldu

Düzce'de çatısı kardan çöken çiftlikte 27 bin tavuk telef oldu

AA / Davut Genç - Son Dakika Haberleri

Akçakoca, Düzce, Tavuk, kar, Güncel, Haber

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