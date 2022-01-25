Düzce'de çatısı çöken kapalı pazar yerinin enkazı kaldırılıyor - Haberler
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Düzce'de çatısı çöken kapalı pazar yerinin enkazı kaldırılıyor

Düzce'de çatısı çöken kapalı pazar yerinin enkazı kaldırılıyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde dün üzerinde kar birikmesi sonucu çöken kapalı pazar yerinin kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

YIĞILCA, DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde dün üzerinde kar birikmesi sonucu çöken kapalı pazar yerinin kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

Yığılca Belediyesi ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla ilçe merkezinde pazar yeri enkazını kaldırıyor.

Enkaz altında kalan 20 araç ise ekiplerce çıkarılarak sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlar, çekici yardımıyla araçlarını götürdü.

Çalışmaların 2 gün daha süreceği bildirildi.

AA / Gökhan Alkan - Son Dakika Haberleri

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