Düzce'de çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı
AA, Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de binanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
DÜZCE (AA) - Düzce'de binanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kültür Mahallesi Spor Sokak'ta bir binanın çatısından köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çatı katına ulaşarak köpeği kurtardı.
İtfaiye erleri, bir süre sevdikleri köpeği daha sonra saldı.
AA / Cem Ali Kuş - Güncel