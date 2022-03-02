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Düzce'de çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı

AA, Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Düzce'de binanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de binanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kültür Mahallesi Spor Sokak'ta bir binanın çatısından köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çatı katına ulaşarak köpeği kurtardı.

İtfaiye erleri, bir süre sevdikleri köpeği daha sonra saldı.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

İtfaiye, Düzce, Köpek, Güncel, Haberler

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