Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı

11.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:29

Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bütün illerde olduğu gibi Van'da da cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı

VAN - Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bütün illerde olduğu gibi Van'da da cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son üç aylık kuraklık durumu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden haritalar yayınlanmasının ardından Türkiye'nin önemli bir bölümünün yağış almadığı ve şiddetli kuraklık yaşandığı görüldü. Yağışların giderek azalması büyük bir kuraklık tehdidi oluştururken, Diyanet İşleri Başkanlığınca cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı.

Hutbede, "Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bugünlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum" denildi.

Su gibi bir hazineye paha biçilemeyeceği vurgulanan hutbede, "Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez. Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir. Bizi yediren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun! Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım" denildi.

Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı
Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Gümüşhane'de eller 'Allah'ım bize yağmur ver' duasıyla semaya açıldı
Gümüşhane'de eller "Allah'ım bize yağmur ver" duasıyla semaya açıldı
Yağmurun başkentinde yağmur duası
Yağmurun başkentinde yağmur duası
Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi
Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Donald Trump Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ivana Sert Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Sermiyan Midyat
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van'da yağmur duası için eller semaya açıldı - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:29:43. #1.14#
title